رفض السراح لمتهمين بقتل فرنسي في مراكش

هسبريس من مراكش

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، طلب السراح المؤقت الذي تقدّم به دفاع الجندي، عشيق المتهمة الرئيسية في عملية القتل البشعة التي راح ضحيتها السائح الفرنسي جاكي مورو، وصديقتها المدلكة، لعدم توفرهما على ضمانات الحضور لجلسات المحاكمة.

وحسب مصادر هسبريس فإن هيئة المحكمة كلفت دفاع المتهمة الرئيسية أحلام بإحضار الشهود للاستماع إلى شهادتهم خلال جلسة المحاكمة المقررة يوم 8 من شهر ماي المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع المتهمة الرئيسية في هذه القضية أكد، خلال مرافعته، أن إفادات الشهود تفيد بأن الضحية تعرض للضرب والتعنيف قبل قتله، موضحا أن هذه المعطيات تتعارض تماما مع ادعاءات المتهمة التي أكدت أن الضحية حاول التحرش بها وممارسة الجنس عليها؛ وهو ما جعلها تدفعه إلى الخلف ليسقط وترتطم مؤخرة رأسه بمزهرية مكسورة ويلفظ أنفاسه.

وكانت أسرة الممرضة أحلام تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، كشفت من خلالها عن معطيات جديدة تؤكد تورط ثلاثة أجانب ضمنهم جزائري في قضية مقتل وتقطيع جثة الفرنسي، وتطالب بإعادة فتح تحقيق في هذه القضية.

ويتابع في هذه القضية ممرضة وعشيقها الجندي وصديقتها المدلكة، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل جناية القتل وتشويه جثة والتمثيل بها ومحاولة إخفاء جثة والمشاركة في كل ذلك؛ وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم السبت 10 يونيو الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان، عندما عثرت مصالح الأمن على أجزاء جثة الضحية في حاويات للقمامة بكل من حي مبروكة وحي جليز غير بعيد عن مستشفى ابن طفيل بمراكش، اتضح من خلال العضو التناسلي للضحية أنه أجنبي، لتبدأ عملية البحث والتحري من أجل الوصول إلى الفاعل.