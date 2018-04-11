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الناظور .. مرشح لانتخابات البرلمان يهرب الكحول
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:35
تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الخمور المهربة من الثغر على متن سيارة.
سائق العربة المرقمة بإسبانيا، التي كانت محملة بـ1200 قنينة من الـ"ويسكي" مخبأة وسط صناديق كرتونية خاصة بنوع من البسكويت، لاذ بالفرار؛ في حين حجزت عناصر الجمارك السيارة.
وقد حددت هوية سائق العربة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمرشح للانتخابات البرلمانية السابقة بالناظور، وكان سببا في إعادة الانتخابات بعد تقديمه لطعن في لائحة فائزة.
وفد انتقلت إلى عين المكان عناصر أمنية تنتمي إلى مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أصدرت في حقه مذكرة بحث من لدن فرقة الشرطة القضائية بالناظور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:53
واش بحال هادو هما لغادين إحاربو لينا الفساد الاداري والمالي ويراعوا مصالح المواطنين؟……!!!!
2 - غيلان فدور الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:59
الجميع يعلم ان اغلب المنتخبين في البرلمان لهم علاقة بتجارة المخدرات .
وعليه من كان يدعي وجود هذه الضاهرة فهو على حق !!
لان هناك غياب ارادة سياسية وقرارات ناجعة للقضاء على الضاهرة نظرا لقوة لوبي الفساد المسيطر وتواطء سلطة التحكم
وعليه من كان يدعي وجود هذه الضاهرة فهو على حق !!
لان هناك غياب ارادة سياسية وقرارات ناجعة للقضاء على الضاهرة نظرا لقوة لوبي الفساد المسيطر وتواطء سلطة التحكم
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