24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مريانة يرغب في الرحيل عن الكوكب المراكشي ‎ (5.00)

  2. اتجاه جديد من اليابان .. الاستحمام في الغابات (5.00)

  3. مشروع "قانون يتيم" يقطع الطريق على نقابات "الزعامات الخالدة" (5.00)

  4. الأمن يشهر السلاح لتوقيف مبحوث عنه في فاس (5.00)

  5. السفن الحربية الأمريكية تتجه نحو سواحل سوريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الناظور .. مرشح لانتخابات البرلمان يهرب الكحول

الناظور .. مرشح لانتخابات البرلمان يهرب الكحول

الناظور .. مرشح لانتخابات البرلمان يهرب الكحول
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:35

تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الخمور المهربة من الثغر على متن سيارة.

سائق العربة المرقمة بإسبانيا، التي كانت محملة بـ1200 قنينة من الـ"ويسكي" مخبأة وسط صناديق كرتونية خاصة بنوع من البسكويت، لاذ بالفرار؛ في حين حجزت عناصر الجمارك السيارة.

وقد حددت هوية سائق العربة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمرشح للانتخابات البرلمانية السابقة بالناظور، وكان سببا في إعادة الانتخابات بعد تقديمه لطعن في لائحة فائزة.

وفد انتقلت إلى عين المكان عناصر أمنية تنتمي إلى مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أصدرت في حقه مذكرة بحث من لدن فرقة الشرطة القضائية بالناظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:53
واش بحال هادو هما لغادين إحاربو لينا الفساد الاداري والمالي ويراعوا مصالح المواطنين؟……!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - غيلان فدور الأربعاء 11 أبريل 2018 - 11:59
الجميع يعلم ان اغلب المنتخبين في البرلمان لهم علاقة بتجارة المخدرات .
وعليه من كان يدعي وجود هذه الضاهرة فهو على حق !!
لان هناك غياب ارادة سياسية وقرارات ناجعة للقضاء على الضاهرة نظرا لقوة لوبي الفساد المسيطر وتواطء سلطة التحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.