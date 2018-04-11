الناظور .. مرشح لانتخابات البرلمان يهرب الكحول

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك، المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الخمور المهربة من الثغر على متن سيارة.

سائق العربة المرقمة بإسبانيا، التي كانت محملة بـ1200 قنينة من الـ"ويسكي" مخبأة وسط صناديق كرتونية خاصة بنوع من البسكويت، لاذ بالفرار؛ في حين حجزت عناصر الجمارك السيارة.

وقد حددت هوية سائق العربة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمرشح للانتخابات البرلمانية السابقة بالناظور، وكان سببا في إعادة الانتخابات بعد تقديمه لطعن في لائحة فائزة.

وفد انتقلت إلى عين المكان عناصر أمنية تنتمي إلى مختلف الأجهزة الأمنية، حيث أصدرت في حقه مذكرة بحث من لدن فرقة الشرطة القضائية بالناظور.