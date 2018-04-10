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كُتّاب وآراء
مصعد يصرع منتخبا في مستشفى مدينة مكناس
لقي مولاي علي لمراني، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري بالجماعة الحضرية لمكناس، مصرعه في الحال، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث سحق بمصعد داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس.
وقال نبيل زويني، مدير المستشفى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن خطا بشريا وراء وقوع هذا الحادث، يتمثل في سوء استعمال مصعد المستشفى.
وأوضح زويني أن مرافقا للضحية خرج بسلام من المصعد بعد توقفه، قبل أن تغلق أبوابه على الفور، ويأخذ في الصعود إلى الطابق الثاني في الوقت الذي لم يكن فيه جسد الهالك قد تجاوز كاملا باب المصعد؛ وهو ما أدى إلى إصابات بليغة عجلت بالوفاة.
وأكد المتحدث ذاته أن المصعد يعمل بشكل عادي وبطريقة جيدة، ويعرف صيانة دورية، موردا أن مثل هذه الحوادث تقع في مصاعد العالم كله.
وعلمت هسبريس أن الضحية، في عقده السادس، كان يعمل حارسا عاما بالمستشفى ذاته قبل إحالته حديثا على التقاعد.
وقد فتحت المصالح الأمنية لمكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.