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كُتّاب وآراء
انقلاب حافلة يسقط 26 مصابا ضواحي الرشيدية
أدى انقلاب حافلة إلى سقوط 26 جريحا، اثنان منهما في وضعية حرجة، بعدما فقد السائق السيطرة على المركبة الناقلة 30 شخصا بالجماعة القروية شرفاء المداغرة في إقليم الرشيدية.
الحادث وقع على بعد 26 كيلومترا من مدينة الرشيدية، في اتجاه أرفود، عندما كان الضحايا عائدين من حفل زفاف، أما الأسباب فهي ترتبط، وفق مصدر من السلطات المحلية، بفقدان السيطرة على مقود الحافلة.
تحقيق قضائي فتح ضمن النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي العلاجات الضرورية.