القضاء يؤيد الحكم الابتدائي ضد قتلة الطالب إزم

محمد آيت حساين

قرّرت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ثمانية عشر متهما بقتل الطالب الأمازيغي عمر خالق، المعروف بلقب "إزم"، بما مجموعه 89 سنة سجنا نافذة.

وحكمت المحكمة ذاتها على 5 متهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، فيما حكمت على 13 متهما بثلاث سنوات حبسا نافذة، بسبب ارتكاب جنايات جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجنح الضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع وانتهاك حرمة مسكن الغير.

كما أيدت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الحكم الذي يقضي بأداء المتهمين الثمانية عشر تعويضا مالي قدره 60 ألف درهم لفائدة والدي الضحية، و15 ألف درهم لكل واحد من إخوته.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث والعشرين من يناير سنة 2016، إثر تعرض الطالب عمر خالق المنحدر من قرية اكنيون بإقليم تنغير لهجوم من لدن طلبة ينتمون إلى فصيل طلابي "انفصاليون" بجامعة القاضي عياض بمراكش؛ وهو ما أدى إلى مقتله، بعد ثلاثة أيام من الهجوم عليه بأسلحة حادة.