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الرئيسية | حوادث | أحكام تسلب حرية سارقي مجوهرات بمدينة تطوان

أحكام تسلب حرية سارقي مجوهرات بمدينة تطوان

أحكام تسلب حرية سارقي مجوهرات بمدينة تطوان
هسبريس من طنجة
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 01:55

نطق القضاء الزجري في مدينة تطوان بحكمه في ملف سرقة محلين للمجوهرات بمنطقة الفدان في المدينة، وهي الجريمة التي تمت مطلع شهر دجنبر الماضي.

الهيئة حكمت بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنة و12 عاماا ضد المتابعين الـ9 الذين اتهموا بالسطو على ما تعادل قيمته 500 مليون سنتيم من الحلي الذهبية.

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