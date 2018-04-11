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مجاز معطل يضع حدا لحياته ضواحي غفساي
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:44
أقدم أربعيني، مجاز معطل أب لثلاثة أبناء، على وضع حد لحياته شنقا، مساء أمس، بمنزل أسرته الكائن بدوار ازركان، التابع لجماعة تمزكانة ضواحي غفساي.
وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية (ع. ك) كان يعاني، خلال الآونة الأخيرة، من اضطرابات نفسية، موردة أنه قام بشنق نفسه، في غفلة من أفراد أسرته، بواسطة حبل ربطه بغصن شجرة وسط فناء المنزل القروي لعائلته.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي، إثر ذلك، إلى عين المكان. وبأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس، فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.