الرصاص يوقف أشخاصا بحوزتهم مخدرات في تنغير

محمد ايت حساين

اضطرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، بتنسيق مع الشرطة القضائية الجهوية بالرشيدية، صباح اليوم الأربعاء بمدينة تنغير، إلى إطلاق رصاصتين لتوقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم أزيد من 700 كيلوغرام من المخدرات، وهواتف نقالة، وقنابل "لاكريموجين"، كانوا قادمين من جهة مضايق تودغى.

وأفاد مصدر محلي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، بأن الموقوفين الثلاثة ينحدرون من إقليم تاونات، شمال المغرب، كانوا قادمين من ناحية مضايق تودغى وبحوزتهم كمية مهمة من مخدر الشيرا محملة على متن سيارة رباعية الدفع، مضيفا أن الشرطة القضائية بالرشيدية اتصلت بنظيرتها بتنغير، وتم اعتراض السيارة بالقرب من القنطرة الواقعة بمدخل تنغير من جهة الرشيدية، إلا أن السائق حاول العودة من حيث أتى، ما اضطر العناصر الأمنية إلى إطلاق الرصاص.

وذكر المصدر نفسه أن عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قامت بتتبع خطوات "العصابة" الموقوفة منذ انطلاقتها من تاونات، وربطت الاتصال بجميع المصالح الأمنية، إلى حين توقيف "العصابة" صباح اليوم بتنغير، بعدما كانت متجهة إلى منطقة الريصاني بإقليم الرشيدية.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن تكون للموقوفين الثلاثة علاقة بالعصابات المتخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، موضحا أنه تم نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية بالرشيدية من أجل تعميق معهم البحث وتحرير محضر رسمي في النازلة؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.