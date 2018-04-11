محاولة اغتصاب تجر ثلاثينيا إلى القضاء بتنغير

محمد ايت حساين

فتحت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية تنغير، اليوم الأربعاء، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أحد الأشخاص المنحدرين من دوار "تغيا نكساسن"، بجماعة اكنيون، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين، واقتحام مسكن الغير، ومحاولة الاغتصاب، وقطع الطريق أمام المارة.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهم الموقوف "م. ا"، المزداد سنة 1978، اقتحم، حوالي الساعة الثانية من ليلة الثلاثاء الأربعاء، أحد المنازل بالدوار ذاته، تقطن به امرأة وابنتها البالغة من العمر 19 سنة، وقام بجر الفتاة خارج المنزل، محاولا اغتصابها، إلا أن صراخ والدة الفتاة عجل بإنقاذها من طرف أهل الدوار.

وذكرت المصادر ذاتها أن المتهم، بالإضافة إلى محاولته اغتصاب الفتاة، قام بقطع الطريق أمام المارة، متوعدا إياهم بالتصفية؛ ما دفع بممثل السلطة المحلية إلى ربط الاتصال بقائد قيادة اكنيون وعناصر القوات المساعدة الذين حلوا بعين المكان، وقاموا بتوقيف المتهم ونقله إلى مقر القيادة حيث تم تسليمه إلى عناصر الدرك الملكي من أجل تعميق معه البحث.