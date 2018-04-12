جنايات مراكش تنظر في "هتك عرض قاصرات"

هسبريس من مراكش

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقاته التفصيلية التي باشرها مع مهاجر مغربي، يحمل الجنسية الأمريكية ،بخصوص تهمتي هتك عرض قاصرات وتصويرهن في أوضاع خليعة، المنسوبتين إليه طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، في انتظار الأمر بإحالته وملف القضية على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها.

وكان المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة مجاط بإقليم شيشاوة أحال المشتبه به، بعد الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، على وكيل الملك بابتدائية إيمنتانوت، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة ترابيا، قبل أن يحيله هذا الأخير من أجل عدم الاختصاص على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، معللا قراره بأن الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز، من حيث درجة الخطورة، كونها مجرد جنح لترقى إلى مستوى الجنايات.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 14 مارس الماضي، بعد توقيف المتهم على خلفية البحث التمهيدي القضائي الذي أجراه الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، مباشرة بعد توصله بقرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة بغرفة نوم المتهم بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار لغريبي بالجماعة القروية مزوضة بإقليم شيشاوة، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتيات على سرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات الجنسية البورنوغرافية مع الفتيات.