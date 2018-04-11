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كُتّاب وآراء
الأمن يفتح بحثا في اعتداء على طالبة بفاس
كشف مصدر أمني أن ولاية أمن فاس تفاعلت مع صور نشرها موقع إخباري على شبكة الإنترنت، توثق آثارا للعنف على جسد فتاة تم تقديمها على أنها طالبة بالحي الجامعي بفاس، تعرضت لاعتداء جسدي من طرف بعض من زملائها الطلبة.
وأوضح المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس باشرت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تشخيص هوية الطلبة المشتبه فيهم وتوقيفهم، والكشف عن جميع خلفيات وملابسات الحادث.
وتشير المعلومات الأولية المتوفرة، حسب المصدر الأمني، إلى أن أربعة طلبة كانوا قد عرضوا زميلتهم الضحية لاعتداء جسدي، يوم الأحد المنصرم داخل الحي الجامعي بمدينة فاس؛ وذلك لأسباب ستكشف عنها إجراءات البحث التي تباشرها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.