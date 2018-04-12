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الرئيسية | حوادث | سيارات "الكريساج" ترعب مدينة العرفان في الرباط

سيارات "الكريساج" ترعب مدينة العرفان في الرباط

سيارات "الكريساج" ترعب مدينة العرفان في الرباط
محمود شميعة*
الخميس 12 أبريل 2018 - 14:15

اشتكى مجموعة من الطلبة من تنامي عمليات "الكريساج" بمدينة العرفان بالرباط، معتبرين أن الوضعية الأمنية بالمدينة التي تضم معظم الكليات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية بالرباط تعرف تراجعا مستمرا، ومؤكدين تفاقم حالات "الكريساج" من طرف عصابات تستعمل السيارات المكتراة والأسلحة البيضاء

وصرح مجموعة من الطلبة لهسبريس بأنهم تعرضوا لـ"الكريساج" أمام المدارس العليا والمؤسسات الجامعية، موضحين أن الجناة يكترون السيارات، ويطوفون بها في مدينة العرفان، وما إن تظهر ضحية حتى يفتحون أبواب السيارة بسرعة ليباغتوها بالأسلحة البيضاء.

يقول "محمد.خ"، طالب بكلية العلوم بأكدال: "لازال صوت مكابح السيارة يتردد في ذهني إلى حد الآن.. كنت عائدا إلى الحي الجامعي رفقة صديقين لي بمدينة العرفان على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وفجأة توقفت سيارة بقربي خرج منها ثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، وشرعوا في ضربنا حتى تركنا أمتعتنا ولدنا بالفرار".

ويضيف الطالب: "لم أكن أتخيل أنني سأمضي ليلة بيضاء أبحث فيها عمن يسعفني.. انهالوا علينا بالضرب وأصبت بكسر في يدي اليمنى، أما صديقاي اللذان عاشا معي الحادثة فأصيب أحدهما بجرح على مستوى الرأس والثاني اضطر لخياطة معصمه".

واسترسل "محمد.خ": "كنت دائما أضع في الحسبان إمكانية تعرضي للسرقة بالسلاح الأبيض، لكن لم أتخيل أبدا أن تتوقف سيارة أمامي بسرعة لتخرج منها عصابة محملة بالأسلحة البيضاء"، وأضاف صارخا: "أطالب السلطات بتوفير الأمن والحماية.. نحن طلبة ونسهر بالمكتبات من أجل بناء مستقبلنا، لنجد أنفسنا ضحايا لانعدام الأمن!".

"لم يأت أحد لمساعدتنا، اتصلنا بالإسعاف وأخبرونا بوجوب التوجه إلى أحد المستشفيات"، يقول "أنس.ع"، طالب اقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، مردفا: "لم نجد سيارة أجرة، فذهبنا مشيا على الأقدام إلى مفوضية الأمن بالجولان، لأن دائرة الأمن بمدينة العرفان كانت مغلقة..أصبت بجرح غائر في يدي اليسرى... أرجو أن يوفر الأمن بمدينة العرفان والمصالح الطبية أيضا".

ويزيد أنس: "تعرفنا على اللصوص عبر رصد رقم السيارة، التي تبين أنها مكتراة من إحدى الوكالات..تبين أنهم ينحدرون من أسر ميسورة".

في هذا الصدد يقول أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني إن ظاهرة إقدام الميسورين على "الكريساج" تتعلق بالتربية داخل الأسرة والمجتمع، إذ إن هؤلاء لا يقومون بالسرقة الموصوفة عن دافع مادي بالضرورة، "فقد يتعلق الأمر بدافع نفسي، أساسه الإحساس بالاستعلاء والعظمة، كما أنه قد يرتبط بتصريف كبت داخلي، ورغبة في التعبير عن القوة تجاه المجتمع، خصوصا إذا كانوا أبناء مدللين لأسر ميسورة''.

وزاد الأستاذ الشعباني: "مادام الشخص قادرا على اكتراء سيارة واستخدامها في "الكريساج" وتشكيل عصابة تستهدف الطلبة لسرقتهم باستعمال الأسلحة البيضاء، فالأمر يتعدى حالات "الكريساج" الأخرى التي غالبا ما يكون الجاني فيها منتميا إلى طبقة اجتماعية فقيرة"، وأضاف: "الأمر يشبه إلى حد ما الدعارة الراقية..يمكننا الحديث عن "الكريساج الراقي" ما دام المقدمون عليه ينتمون إلى طبقات اجتماعية متوسطة وغنية، وعلى هذا الأساس يجب تعزيز الحملات الأمنية وتحريك الآليات التعليمية والإعلامية للحد من الظاهرة".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن الخميس 12 أبريل 2018 - 14:35
يجب أخد رقم لوحة السيارة المكترات و الشرطة ستبحث عن محل كراء السيارة ثم منه على من اكترى السيارة ثم الى السجن لكن المشكلة أن السجن ما بقاش يخوف الهمجيين بالنسبة لي أفضلهم في الخطوط الأمامية في الصحراء هكذا يتعلمون الرجولة
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35
2 - امحمد الخميس 12 أبريل 2018 - 14:38
ولينا عايششين في الغابة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هاذ شي كتر وما كاينش الحكم الصارم وخا يتقبطوا كيعطيوهم شهرين ديال الحبس أو كيخلصوا كفالة بلى ما يدوز الحبس باش هاذ الشي كتر لأن ما كينش الصرامة في الحكم من طرف المحاكم أما رجال الأمن تيخاطروا براسهم ومنيين تيقبطهم تيطلقوهم بكفالة هاذي هي الحقيقة
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20
3 - القصاص الخميس 12 أبريل 2018 - 14:39
هنا في مثل هذه الحالة على مديرية الأمن الوطني والنيابة العامة الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه آرتكاب الجرائم وآستعمال السلاح
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17
4 - السيبة الخميس 12 أبريل 2018 - 14:48
هذا هو الارهاب الحقيقي والتطرف بمعنة الكلمة اليس من اختصاص السي عبد الحق الخيام مدير fbi المغربي ملاحقة مثل هذه العصابات الاجرامية والقيام بعمليات استباقية قبل وقوع مثل هذه الجراءم والاعتداءات في حق هؤلاء الطلبة الابرياء والمواطنين بصفة عامة
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6
5 - اسفي لغالية الخميس 12 أبريل 2018 - 15:01
 إن ظاهرة إقدام الميسورين على "الكريساج" تتعلق بالتربية داخل الأسرة والمجتمع، إذ إن هؤلاء لا يقومون بالسرقة الموصوفة عن دافع مادي بالضرورة، "فقد يتعلق الأمر بدافع نفسي، أساسه الإحساس بالاستعلاء والعظمة، كما أنه قد يرتبط بتصريف كبت داخلي، ورغبة في التعبير عن القوة تجاه المجتمع، خصوصا إذا كانوا أبناء مدللين لأسر ميسورة''.أمكن كايلقا عائلته تأكل المال لعام فيصبح يأكل لمال لخاص الشخص ابنو بيئته
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5
6 - amine ka الخميس 12 أبريل 2018 - 15:11
هناك نوعية من الفتيات ، يتحررن من مراقبة الأباء ، و يفعلون ما يشاؤون بكل حرية ، و لا يبتن في الحي الجامعي بدون حسيب ولا رقيب ، و هذه الفأت هي الأكثر إستهدافا من طرف المجرمين
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-1
7 - كلمة حق الخميس 12 أبريل 2018 - 15:15
اتعجب من حالة الدناءة الاخلاقية لهؤلاء الهمج، فقد عاتوا في الارض فسادا و لا يشهرون سيوفهم الا في وجه الضعفاء من النساء و الطلبة و الناس المقهورين، او القاء الحجارة على السياراة المسرعة لقتل من فيها من اجل سرقتهم، يطرح السؤال عمن ولد هؤلاء و كيف نشؤوا و هل فعلا هم من البشر او التتار الذين كانوا يقتلون حتى الاجنة في البطون، السلطات لا تتحرك الا بعد تجمع عشرات الشكايات او تصبح قضية رأي عام، فرقة الدراجين لا تبحث الا عن شاب و شابة داخل السيارة لابتزازهما، السجون اصبحت فنادق يتمنى المجرم العودة اليها لينعم بالاكل و الشرب و السيجارة و الاستحمام.
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2
8 - خليلوفيتش الخميس 12 أبريل 2018 - 15:16
من يدرس بالجامعات العمومية هم أبناء الشعب أما أبنائهم فيدرسون إما خارج البلد أو في جامعات دولية خاصة إذن ما أصاب التعليم الإبتدائي و الإعدادي والثانوي من خوصصة سيصيب الجامعة.
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