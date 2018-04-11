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الرئيسية | حوادث | مصرع ثمانيني في انهيار سور مستشفى بفاس

مصرع ثمانيني في انهيار سور مستشفى بفاس

مصرع ثمانيني في انهيار سور مستشفى بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:44

لقي شخص، يبلغ من العمر 83 سنة، مصرعه قبيل عصر اليوم الأربعاء، في حادث انهيار جزئي لسور يحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية الكائن بمنطقة عين قادوس بفاس.

وكان الهالك (ل.ص)، الذي يقيم بحي عين قادوس، والذي كان يشتغل قيد حياته جزارا، يجلس على كرسي حديدي مثبت على رصيف الشارع المار بمحاذاة المستشفى المذكور، قبل أن ينهار عليه، فجأة، جزء من سوره الخارجي، ليلقى حتفه على الفور.

وعاينت جريدة هسبريس جثة الهالك مضرجة في دمائها قبل إحالتها، عبر سيارة نقل الجثامين، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي؛ وذلك وسط نحيب أفراد من عائلة الضحية ومواساة المتجمهرين.

وفيما باشرت عناصر الوقاية المدينة غسل آثار دماء الضحية من المكان، باشرت المصالح الأمنية لفاس والسلطات المحلية لمنطقة عين قادوس تحرياتها حول ملابسات الحادث.

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