سيول "لالة عايشة" تجرف شخصا بجماعة تروال

هسبريس من وزان

جرفت مياه وادي "لالة عايشة"، اليوم الأربعاء، شخصا بجماعة تروال، ضواحي مدينة وزان؛ وفق ما أوردته مصادر جمعوية محلية.

وقالت مصادر من مكان الحادث، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن "شخصا في عداد المفقودين بعدما جرفته مياه الوادي الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تروال بإقليم وزان".

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشخص خمسيني، أب لثلاثة أبناء ينحدر من دوار "احجار الطويل"، مشيرة إلى "مبادرة شباب المنطقة إلى تمشيط جنبات الوادي بحثا عن جثة الغريق، في انتظار التحاق الغطاسين التابعين للوقاية المدنية".