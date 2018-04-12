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الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش تحقق في قتل تلميذ بـ"السملالية"

شرطة مراكش تحقق في قتل تلميذ بـ"السملالية"

شرطة مراكش تحقق في قتل تلميذ بـ"السملالية"
هسبريس من مراكش
الخميس 12 أبريل 2018 - 06:53

فتحت عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير بولاية أمن مراكش، تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شاب، لفظ أنفاسه الأخيرة في حادثة سير وقعت بحي السملالية، إذ دهسته سيارة خفيفة.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الأمن أوقفت سائق السيارة، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار عرض قضيته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك، وهو تلميذ، كان يلعب رفقة أبناء الحي الذي يقطن فيه أحد أفراد عائلته، قبل تدهسه سيارة خفيفة كان سائقها يستعد لركنها، ما تسبب في مصرعه بمكان الحادث، مخلفا صدمة كبيرة في أوساط أقاربه وأصدقائه، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بحي باب دكالة.

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