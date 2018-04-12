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الرئيسية | حوادث | محاولة اغتصاب قاصر تطيح بثلاثيني في فاس

محاولة اغتصاب قاصر تطيح بثلاثيني في فاس

محاولة اغتصاب قاصر تطيح بثلاثيني في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 12 أبريل 2018 - 00:35

تمكنت عناصر أمنية تابعة لفرقة الخيالة بولاية أمن فاس من توقيف شخص، في عقده الثالث ومن ذوي السوابق القضائية، متهم بالتغرير بطفل قاصر والشروع في هتك عرضه بوادي الملاح بحي بنسليمان بمدينة فاس.

وحسب مصادر هسبريس فإن المعني بالأمر حوصر وهو في وضع مشبوه رفقة القاصر من طرف العناصر الأمنية، بعد أن أثار انتباهها انفراده به في مكان خال من المارة؛ فبادر بالفرار حين فطن إلى تعقبه من طرف الأمنيين.

وأوردت المصادر ذاتها أن مشاركة بعض المواطنين في مطاردة المتهم، الذي سبق أن أدين بعقوبة سجنية نافذة لأجل اغتصاب طفلة قاصر، مكنت من محاصرته وتوقيفه من طرف فرقة الخيالة، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مثلي مسلم الخميس 12 أبريل 2018 - 01:55
والله أصبحنا نخاف على أنفسنا من هذه الذئاب البشرية التي تحوم حولنا
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