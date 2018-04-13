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طيور طاووس تجر 4 أشخاص إلى قضاء خريبكة

طيور طاووس تجر 4 أشخاص إلى قضاء خريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 09:10

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف أربعة أشخاص، على خلفية الاشتباه في تكوينهم لشبكة إجرامية وتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بظرف الليل والتعدد والتسلق والكسر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشبكة تتكون من 3 قاصرين وراشد، يُشتبه في وقوفهم وراء مجموعة من السرقات، كان آخرها استهداف فيلا بالحي السكني الداخلة، وسرقة مجموعة من طيور الطاووس الفاخرة من داخلها.

وأضافت المصادر ذاتها أن أغلب طيور الطاووس المسروقة نفقت بسبب وضعها داخل كيس بلاستيكي خلال عملية السرقة، فيما جرى العثور على طائر واحد كان معروضا للبيع بأحد الأسواق النموذجية وسط مدينة خريبكة.

وجرى وضع ثلاثة أشخاص بالغرف الأمنية الخاصة بالقاصرين، فيما رابع خضع لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمهم أمام القضاء لمتابعتهم بحسب المنسوب إليهم.

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