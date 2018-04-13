"فيديو" اغتصاب طفل يقود مسافرة مغربية إلى السجن في أمريكا

هسبريس - محمد الراجي

منذ الأسبوع الماضي، توجد مواطنة مغربية خلف قضبان السجن في مدينة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجرى اعتقالها مباشرة في المطار بعدما خضعَ هاتفها المحمول للفحص من طرف شرطة الحدود.

المعطيات التي توصلت بها هسبريس تفيد بأنَّ سبب اعتقال المواطنة المغربية التي كانتْ في رحلة سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو مقطع "فيديو" يظهر فيه رجل يغتصب طفلا صغيرا بمساعدة سيّدة.

الشرطة توصّلت بوشاية تفيد بأن المواطنة المغربية التي تُدعى "ح.ب" تشتغل في مقهى لـ"الشيشة"، فعمدتْ إلى تفحص هاتفها من أجل معرفة المعلومات المتعلقة بها، فعثرت على "الفيديو".

وكان ردّ المواطنة المغربية على أسئلة الشرطة حول سبب تقاسمها "Patrager" مقطع "فيديو" الاغتصاب مع أشخاص آخرين هو أنها تريد تحذير صديقاتها من ظاهرة الاغتصاب التي تستهدف الأطفال، لكنّ هذه التبريرات لم تُنقذها من السجن.

وشرعتْ شرطة الحدود الأمريكية منذ مطلع السنة الماضية في فحْص الهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية، وحتى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للقادمين إلى الولايات المتحدة؛ وذلك في إطار الإجراءات التي وضعتْها لحماية أمنها الداخلي.

وجرى اعتقال المواطنة المغربية، التي كانتْ رفقة والدها، الذي أعيد إرجاعه إلى المغرب على متْن طائرة أخرى، على اعتبار أنَّ مقطع "الفيديو" فيه تحريض على ارتكاب جريمة الاغتصاب ضدّ الأطفال.

ويحاول أفراد من الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية إنقاذ المواطنة المغربية، وإخراجها من السجن، حيث لازالت تقبع إلى حدّ كتابة هذه السطور؛ وذلك بجمْع تبرعات لتكليف محامٍ بالدفاع عنها.

واستطاع مجموعة من أفراد الجالية المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية جمْع مبلغ 18 ألف دولار أمريكي؛ 15 ألفا للمحامي، و3 آلاف دولار سيأخذها مكتب الترجمة الذي سيتولّى ترجمة أقوال المواطنة المغربية المعتقلة.

ومن المنتظر أن يلتقي مغاربة، عشية اليوم الخميس، مع المحامي المتخصص الذي ستُوكل إليه مهمة الدفاع عن (ح.ب).