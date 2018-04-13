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الرئيسية | حوادث | اتهامات بالبغاء وراء "سلخ" طالبة بجامعة فاس

اتهامات بالبغاء وراء "سلخ" طالبة بجامعة فاس

اتهامات بالبغاء وراء "سلخ" طالبة بجامعة فاس
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 13 أبريل 2018 - 15:25

قالت مصادر طلابية إن عنصرين من فصيل "البرنامج المرحلي" قاما باستدراج طالبة إلى كوخ صغير قرب الحي الجامعي سايس بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما حاكمتها طالبات الفصيل الطلابي، واتهمنها بإنشاء وكر للدعارة، لتحال على الذكور من التنظيم ذاته، وتجد نفسها وسط 5 أفراد من الفصيل، يطلبون منها ممارسة الجنس معهم بشكل جماعي.

وأضافت المصادر ذاتها أن إصرار الفتاة على عدم تنفيذ ما أراده الطلبة الخمسة جعلهم ينهالون عليها بالضرب بواسطة سوط، ما خلف جروحا بليغة في جسدها، إذ تظهر صورها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كدمات وآثارا للضرب على ظهرها وفي مناطق أخرى من جسدها.

وسجلت المصادر ذاتها أن الشابة التي تنحدر من مدينة ميسور، ليست طالبة، وهي حاصلة على شهادة الإجازة، وجاءت إلى الجامعة من أجل مساعدة أختها المكفوفة على اجتياز الامتحانات.

وأضافت مصادر الجريدة أن طالبات فصيل "البرنامج المرحلي" نَفَذْنَ في البداية محاكمة جماهيرية في حق الفتاة بسبب ما أسمينه "إعدادها وكرا للدعارة داخل الحي الجامعي سايس"، قبل أن تفاجأ بإخراجها من الحي والإمساك بها من طرف الطلاب الذكور واقتيادها نحو حي مجاور.

من جهته، أوضح مصدر قيادي من داخل فصيل "البرنامج المرحلي" أن "الفتاة كانت ضالعة في تكوين شبكة متخصصة في استدراج الطالبات الجديدات إلى البغاء، وقامت طالبات الفصيل بمحاكمتها بشكل جماهيري بعد أن ثبتت في حقها ممارسات مائعة، ثم تعاطى معها الرفاق بما يفيد مغادرة الحرم الجامعي بشكل نهائي".

ونفى المصدر ذاته أن تكون المعتدى عليها جاءت من أجل مساعدة أختها، أو أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف الرفاق، مؤكدا أنها "طالبة تنحدر من ميسور، وتم التعامل معها وفق ما قررته الظروف والمعطيات التي ضبطت ضدها".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر أمني أن ولاية أمن فاس "تفاعلت مع صور نشرها موقع إخباري على شبكة الإنترنت، توثق آثارا للعنف على جسد فتاة تم تقديمها على أنها طالبة بالحي الجامعي بفاس، تعرضت لاعتداء جسدي من طرف بعض من زملائها الطلبة".

وأوضح المصدر ذاته أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس باشرت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك بغرض تشخيص هوية الطلبة المشتبه فيهم وتوقيفهم، والكشف عن جميع خلفيات وملابسات الحادث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطنة 1 الجمعة 13 أبريل 2018 - 15:51
إذا ترك الأمر للعامة لتطبيق القانون فسوف يقوم كل من هب ودب لمعاقبة من أراد . على الدولة الضرب من حديد على كل من أراد أن يتجاوز سلطة البلاد ... سوف نصبح في غابة كبيرة الكل يحكم كما أراد ... السيبة وصافي واللي عينه في شي حد يتهمه ويحكم عليه وينفذ !!!!
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74
2 - وجدي الجمعة 13 أبريل 2018 - 15:52
يجب على الشرطة اقتحام الجامعات وخلق مراكز للشرطة داخل رحابها والقطع مع المصطلح الغبي الدي يتمثل في الحرم الجامعي.كما يجب تجريم الانتماء الى الفصاءل الطلابية والغاءها نهاءيا.هدا هو الحل الوخيد الكفيل بوقف التسيب الدي يخلقه وينتفع به اشباه الطلبة.اللي بغا يقرا يقرا واللي مبغاش يهنينا
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82
3 - الواقعي الجمعة 13 أبريل 2018 - 15:55
اغبياء. هل كانو يظنون و هم يقومون بالاعتداء عليها ان الامر عادي و انه ليس هناك تبعات لهذا الاعتداء الذي تم بشكل علني.اقصر طريق للسجن و قدمتم خدمة للشرطة .فالشرطة تفضل ان تسجنكم لهذا السبب على ان تسجنكم بسبب مظاهرة .جبتو الربحة
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57
4 - soufiane el haddani الجمعة 13 أبريل 2018 - 15:58
قانون الغاب . ينصبون انفسهم قضاة في محاكم صورية و يحاكمون الناس بدون اي صفة . القانون كاين فالبلاد ديوها غير فالتحصيل العلمي لي محتاجاه البلاد
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55
5 - chouha الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:03
مالهم هاذ المغربيات ماهم جهلو إلا من رحم ربي
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-22
6 - مغربي غيور الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:08
وكأنما نعيش في بلد لا قانون فيه. هذءه المجموعات التي لا تعترف بقانون الدولة (حتى وإن كانت على صواب) بالنسبة لي لا تحترم الدولة بل لا تحترم مؤسساتها الدستورية ويجب محاكمتها كلإرهابيين وخونة وأعداء.
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31
7 - مراد شيكاغو الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:12
اش هادشي ولينا تنسمعو اعلا بلادنا غير الاغتصابات والسرقة والشذوذ وووالخ اين رجال الأمن اين السلطات اين اصحاب القرار اين القضاء ليأخذ للمظلوم حقه حسبنا الله ونعم الوكيل واش معندهم اخواتات واش معندهم امهات وبنات وزوجات رآه هادشي اكثر الله ايحضر السلامة يجب الوقوف بحزم والضرب بعصا من حديد على هؤلاء الجناة والنزول بأقصى العقوبات عليهم وهي الاعدام أو المؤبد ليكونوا عبرة لغيرهم
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17
8 - aziz الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:24
لم أفهم كيف يحاكمونها بتهمة البغاء و يمارسون عليها الجنس الجماعي ادن محاكمتهم لها ليست سوى دريعة للممارسة معها
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20
9 - ماغوكان دوريجين الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:27
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عصابة التشرميل في الجامعة . خاص كوميسيرية في الجامعات والمدارس . لو طبق القانون أيام البصري ماوقع هذا .
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3
10 - موحا الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:27
يجب محاربة العنف ضد النساء.....
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2
11 - مغربية الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:32
حتى واحد ما عندو الحق يدير شرع ايدو نحن دولة الحق و القانون و القائمين على دلك هم الدين لهم الحق في محاكمة المدنبين حسب القوانين المنصوص عليها هدا يسمى تخلفا و رجوعا للوراء لسنا قبائل تعتمد على العرف و شرع اليد بل دولة مؤسسات و الجامعة مكان لطلب العلم للتربية على احترام القانون و القيم الاجتماعية الرفيعة ليست مكانا للفوضى و الكراهية و النزاعات .اش من مستوى هدا و اش من ثقافة هادي ؟
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5
12 - اهييييييي!!!! الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:40
و يتكلم بثقة في نفسه، واش الطلبة ديالنا اغبياء الى هذه الدرجة ؟!! دولة وسط الدولة ؟!! اشربوا هنيئا مما ستسقون.
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4
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