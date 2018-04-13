جثة معلقة بشجرة تستنفر السلطات ضواحي تطوان

أيوب صدور من وزان

عثر مواطنون، على جثة شاب معلقة بشجرة بدوار القليعة التابع ترابيا لجماعة بني سعيد واد لو بإقليم تطوان، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية، الذي كان قد غادر بيت أسرته الكائن بدوار امغوس جماعة تانسيفت من إقليم شفشاون، وجد جثة هامدة بالتجمع السكاني المذكور في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى جذع شجرة بالدوار سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع بمدينة تطوان قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقته للحياة.