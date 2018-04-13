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كُتّاب وآراء
"الوقاية" تبحث عن غريق سيول "لالة عايشة"
تواصل عناصر من فرقة الغطاسين التابعة للوقاية المدنية عملياتها التمشيطية للبحث عن جثة غريق، كان لقي حتفه بواد "لالة عايشة" التابع للنفوذ الترابي لجماعة تروال من إقليم وزان.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر خاص لهسبريس أن السلطات المحلية تباشر، عملية تمشيط واسعة لجنبات الوادي لانتشال جثة الغريق الذي قضى نحبه بعدما جرفته مياه المنبع المائي.
واستحضر المصدر ذاته حلول عناصر من الوقاية المدينة التابعة لمدينة طنجة بالجماعة الترابية لتروال من أجل تقديم المساعدة، لافتا إلى قيام سكان المنطقة بمسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام للمطالبة بتسريع عمليات البحث وتسليم جثمان الهالك إلى عائلته.
جدير بالذكر أن سيول واد "لالة عايشة"، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تروال من إقليم وزان، كانت قد جرفت يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري شخص،ا يبلغ من العمر حوالي 33 سنة وأبّ لثلاثة أبناء، دون أن تفلح المجهودات التي باشرتها ساكنة المنطقة في العثور على جثة المفقود.