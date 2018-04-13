24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0620:0121:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. رسالتي إلى إمبراطور "فايسبوك" (5.00)

  2. رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية (5.00)

  3. مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة (5.00)

  4. فتيل الحرب (5.00)

  5. مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "الوقاية" تبحث عن غريق سيول "لالة عايشة"

"الوقاية" تبحث عن غريق سيول "لالة عايشة"

"الوقاية" تبحث عن غريق سيول "لالة عايشة"
أيوب صدور من وزان
الجمعة 13 أبريل 2018 - 05:28

تواصل عناصر من فرقة الغطاسين التابعة للوقاية المدنية عملياتها التمشيطية للبحث عن جثة غريق، كان لقي حتفه بواد "لالة عايشة" التابع للنفوذ الترابي لجماعة تروال من إقليم وزان.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر خاص لهسبريس أن السلطات المحلية تباشر، عملية تمشيط واسعة لجنبات الوادي لانتشال جثة الغريق الذي قضى نحبه بعدما جرفته مياه المنبع المائي.

واستحضر المصدر ذاته حلول عناصر من الوقاية المدينة التابعة لمدينة طنجة بالجماعة الترابية لتروال من أجل تقديم المساعدة، لافتا إلى قيام سكان المنطقة بمسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام للمطالبة بتسريع عمليات البحث وتسليم جثمان الهالك إلى عائلته.

جدير بالذكر أن سيول واد "لالة عايشة"، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تروال من إقليم وزان، كانت قد جرفت يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري شخص،ا يبلغ من العمر حوالي 33 سنة وأبّ لثلاثة أبناء، دون أن تفلح المجهودات التي باشرتها ساكنة المنطقة في العثور على جثة المفقود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.