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الرئيسية | حوادث | أقراص هلوسة تجر شابا إلى القضاء بمدينة أكادير

أقراص هلوسة تجر شابا إلى القضاء بمدينة أكادير

أقراص هلوسة تجر شابا إلى القضاء بمدينة أكادير
هسبريس من الرباط
السبت 14 أبريل 2018 - 01:35

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات وصفتها بـ"الدقيقة"، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وأقراص الإكستازي المهلوسة.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، على متن سيارة أجرة بالسد القضائي المقام بمنطقة تيكيوين، إذ أسفرت عملية تفتيش أمتعته عن حجز 2600 قرص إكستازي، بالإضافة إلى 900 غرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل التحريات لتحديد هوية باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات الدائمة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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