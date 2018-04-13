24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0620:0121:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الطبوغرافيون .. مهنة منكوبة (5.00)

  2. أكثر من ألف كفاءة في تكنولوجيا المعلومات تُغادر المغرب سنوياً (5.00)

  3. "الملف المطلبي" يدفع نقابة الأطباء إلى التشبث بالإضراب (5.00)

  4. "عمري ما ننساك".. مبادرة تحتفي بأساتذة في المغرب الشرقي (5.00)

  5. مياه واد بوظهر تصل إلى تجزئات سكنية في فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متهما بالضرب المفضي إلى الموت بفاس

الأمن يوقف متهما بالضرب المفضي إلى الموت بفاس

الأمن يوقف متهما بالضرب المفضي إلى الموت بفاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 أبريل 2018 - 13:10

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، مساء أمس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وأشار بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن عناصر الشرطة اضطرت إلى إشهار أسلحتها الوظيفية لتحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة؛ وذلك بعدما كان قد عرض الضحية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نجمت عنه الوفاة بسبب سوء تفاهم بسيط تطور إلى اعتداء.

وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء؛ بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.