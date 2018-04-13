الأمن يوقف متهما بالضرب المفضي إلى الموت بفاس

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، مساء أمس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وأشار بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن عناصر الشرطة اضطرت إلى إشهار أسلحتها الوظيفية لتحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة؛ وذلك بعدما كان قد عرض الضحية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نجمت عنه الوفاة بسبب سوء تفاهم بسيط تطور إلى اعتداء.

وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء؛ بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.