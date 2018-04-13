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الرئيسية | حوادث | مادّة سامّة تنهي حياة جندي سابق بمدينة سطات

مادّة سامّة تنهي حياة جندي سابق بمدينة سطات

مادّة سامّة تنهي حياة جندي سابق بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 13 أبريل 2018 - 16:20

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الجمعة، بإجراء تشريح طبّي على جثة جندي سابق، بعدما توفّي نتيجة تناوله مادة سامة بمقر سكنه بحي مجمع الخير شرق المدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "م، س"، المزداد سنة 1968 بأولاد الصغير ناحية سطات والمتقاعد قبل سنتين والأب لأبناء والقاطن قيد حياته بحي مجمع الخير، تناول مادة سامّة "الماء القاطع"، ليفارق الحياة بعد لحظات.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى وضع جثة الهالك بقسم الأموات، لإجراء التشريح الطبّي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وظروفها لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل أمن سطات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

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