24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:06
|20:01
|21:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما السورية
- صعوبة جلب الأقارب تبعد لاجئين سوريون عن ألمانيا
- طيور طاووس تجر 4 أشخاص إلى قضاء خريبكة
- جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
- مغاربة يتضامنون مع فلسطين أمام البرلمان
"الملف المطلبي" يدفع نقابة الأطباء إلى التشبث بالإضراب (5.00)
"عمري ما ننساك".. مبادرة تحتفي بأساتذة في المغرب الشرقي (5.00)
- تحطم طائرة عسكرية يكشف أسرار التسليح الجزائري للبوليساريو - (96)
- غالبية قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في استضافة المونديال - (89)
- صفقة الحكومة مع قادة النقابات تكلف أكثر من 6 مليارات درهم سنويا - (70)
- "فيديو" اغتصاب طفل يقود مسافرة مغربية إلى السجن في أمريكا - (58)
- السكتاوي يرد على الرميد: الإبقاء على الإعدام مخالف للدستور - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مادّة سامّة تنهي حياة جندي سابق بمدينة سطات
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الجمعة، بإجراء تشريح طبّي على جثة جندي سابق، بعدما توفّي نتيجة تناوله مادة سامة بمقر سكنه بحي مجمع الخير شرق المدينة ذاتها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "م، س"، المزداد سنة 1968 بأولاد الصغير ناحية سطات والمتقاعد قبل سنتين والأب لأبناء والقاطن قيد حياته بحي مجمع الخير، تناول مادة سامّة "الماء القاطع"، ليفارق الحياة بعد لحظات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى وضع جثة الهالك بقسم الأموات، لإجراء التشريح الطبّي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وظروفها لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل أمن سطات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.