اكتشاف جثة يثير استنفارا بين تطون وشفشاون

أيوب صدور

باشرت فرقة من الدرك الملكي لباب برد، اليوم الجمعة بإقليم شفشاون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها الأولية لتحديد جميع الظروف والملابسات المتعلقة بوفاة شخص على قارعة الطريق بين تطوان وشفشاون، مباشرة بعد مغادرته لسيارته قصد قضاء حاجياته الطبيعية.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة على قارعة الطريق، مشيرة إلى أن سيارته ظلت مركونة في الموقع ذاته منذ يوم أمس، ليتم إخبار عائلته والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي وينقل جثمانه إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.

وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي تواصل تحرياتها في الموضوع من خلال جمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين تمت إحالة جثة الضحية على مستودع الأموات، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.