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الرئيسية | حوادث | إيقاف "عصابة الطريق السيار" في إقليم الخميسات

إيقاف "عصابة الطريق السيار" في إقليم الخميسات

إيقاف "عصابة الطريق السيار" في إقليم الخميسات
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 أبريل 2018 - 20:02

نجحت عناصر الدرك الملكي بالخميسات في توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم فرد من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطهم ضمن اعتداء، عن طريق الرمي بالحجارة، تسبب في وفاة مسافرة بسيارة خفيفة، في 7 أبريل الجاري، بمقطع الطريق السيار الرابط بين سيدي علال البحراوي وتيفلت.

المعنيون بالأمر، الذين كانوا يستعملون دراجة نارية كوسيلة نقل، يشتبه في أنهم استهدفوا السيارة انطلاقا من قنطرة متواجدة على مستوى دوار مسلات، بجماعة آيت مالك بإقليم الخميسات، وتقديمهم إلى العدالة منتظر بعد انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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