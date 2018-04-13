24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:06
|20:01
|21:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما السورية
- طيور طاووس تجر 4 أشخاص إلى قضاء خريبكة
- جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
- مغاربة يتضامنون مع فلسطين أمام البرلمان
- الشناوي يحيل "تعذيب الزفزافي" على الوزير الرميد
كندا تكرم الثقافة المغربية في المعرض الدولي للكتاب بكيبيك (5.00)
"الملف المطلبي" يدفع نقابة الأطباء إلى التشبث بالإضراب (5.00)
"عمري ما ننساك".. مبادرة تحتفي بأساتذة في المغرب الشرقي (5.00)
- تحطم طائرة عسكرية يكشف أسرار التسليح الجزائري للبوليساريو - (104)
- غالبية قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في استضافة المونديال - (93)
- السكتاوي يرد على الرميد: الإبقاء على الإعدام مخالف للدستور - (60)
- "فيديو" اغتصاب طفل يقود مسافرة مغربية إلى السجن في أمريكا - (60)
- أكثر من ألف كفاءة في تكنولوجيا المعلومات تُغادر المغرب سنوياً - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف "عصابة الطريق السيار" في إقليم الخميسات
نجحت عناصر الدرك الملكي بالخميسات في توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم فرد من ذوي السوابق العدلية، للاشتباه في تورطهم ضمن اعتداء، عن طريق الرمي بالحجارة، تسبب في وفاة مسافرة بسيارة خفيفة، في 7 أبريل الجاري، بمقطع الطريق السيار الرابط بين سيدي علال البحراوي وتيفلت.
المعنيون بالأمر، الذين كانوا يستعملون دراجة نارية كوسيلة نقل، يشتبه في أنهم استهدفوا السيارة انطلاقا من قنطرة متواجدة على مستوى دوار مسلات، بجماعة آيت مالك بإقليم الخميسات، وتقديمهم إلى العدالة منتظر بعد انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.