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الرئيسية | حوادث | "توظيفات في الشرطة" تجر امرأتين إلى العدالة

"توظيفات في الشرطة" تجر امرأتين إلى العدالة

"توظيفات في الشرطة" تجر امرأتين إلى العدالة
هسبريس من الرباط
السبت 14 أبريل 2018 - 04:40

تمكنت المصلحة الولاية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مفوضية الشرطة بمدينة سوق الأربعاء الغرب، من إيقاف امرأتين لهما سوابق قضائية، للاشتباه في انتمائهما إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال في عمليات التوظيف الوهمي.

مصالح المصالح الأمنية كانت قد استمعت إلى 17 شخصا يؤكّدون على تلقيهم اتصالات هاتفية من امرأة، تخبرهم من خلالها بتفوقهم في مباريات ولوج أسلاك الشرطة، مع مطالبتهم بالتقدم إلى مقر مصالح الأمن الوطني للقيام بالفحص الطبي تمهيدا لقبولهم النهائي، موضحين أنهم سلموا مبالغ مالية متفاوتة القيمة لشخصين يضطلعان بمهام الوساطة.

التحريات المنجزة أسفرت عن إيقاف المشتبه فيها الأولى بمدينة سلا، وضبط امرأة أخرى يشتبه في مشاركتها في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية بمدينة سوق الأربعاء الغرب؛ بينما لا يزال البحث متواصلا لإيقاف الفاعل الرئيسي الذي جرى تشخيص هويته، وكذا الوسيطين الآخرين.

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