شاحنة تقتحم مقهى وتخلف خسائر بالدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تسببت السرعة المفرطة، مساء اليوم الجمعة، في وقوع حادثة خطيرة بطريق زناتة الرابطة بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء.

وتسببت الحادثة في إلحاق أضرار كبيرة بمقهى يوجد في عين السبع، بعدما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها، بسبب السرعة وتآكل العجلات، حيث وجد نفسه يقتحم المقهى، وهو ما أثار الرعب في نفوس الزبناء. لكن لحسن الحظ لم يخلف الحادث خسائر في الأرواح.

وإثر تلقيها الخبر، انتقلت السلطات المحلية إلى مكان الحادث، مرفوقة بالعناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع. وتدخلت مختلف السلطات من أجل إخراج الشاحنة من واجهة المقهى.