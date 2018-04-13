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كُتّاب وآراء
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شاحنة تقتحم مقهى وتخلف خسائر بالدار البيضاء
الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:05
تسببت السرعة المفرطة، مساء اليوم الجمعة، في وقوع حادثة خطيرة بطريق زناتة الرابطة بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء.
وتسببت الحادثة في إلحاق أضرار كبيرة بمقهى يوجد في عين السبع، بعدما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها، بسبب السرعة وتآكل العجلات، حيث وجد نفسه يقتحم المقهى، وهو ما أثار الرعب في نفوس الزبناء. لكن لحسن الحظ لم يخلف الحادث خسائر في الأرواح.
وإثر تلقيها الخبر، انتقلت السلطات المحلية إلى مكان الحادث، مرفوقة بالعناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع. وتدخلت مختلف السلطات من أجل إخراج الشاحنة من واجهة المقهى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبدالرزاق الاسماعيلي الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:30
مالك المقهى هو المخطىء لأنه احتل الرصيف الذي هو جزء من الشارع العام
2 - كمال المانيا الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:32
السياقة في المغرب بصفة عامة وفي الدار البيضاء بصفة خاصة مصحوبة بالمخاطر، الداخل مفقود والخارج مولود. وكأنك داخل الى معركة.نت أزهرك ، وخ تكون غير مستاسيوني إدخل فيك شحد. لا وجود لقانون السير، فقط فوضى عارمة والأنانية المحضة هي السائدة وٱمتلاء المدينة بالبدو الذين يسوقون أو بالأحرى يحركون السيارة على أساس انها دابة.
3 - ريان الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:46
تحقيق قضائي كاع راه سائق ساقو لكاميو لجيهت القهوة وماوقع والو حققو مع مول القهوة واش محتل ملك العام
4 - Ber nour الجمعة 13 أبريل 2018 - 22:53
الشاحنة تريد فنجان قهوة في هاذ الجو الممطر ولما لا هههههه الله يلطف
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