شيشاوة .. قتيل وجريح في حادث بـ"حي المسيرة"

هسبريس من مراكش

لفظ سائق دراجة نارية أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها، على مستوى الرأس، جراء حادثة سير تعرض لها بالطريق الوطنية الرابطة بين شيشاوة والصويرة على مستوى قنطرة "حي المسيرة".

وأحيلت جثة القتيل، البالغ من العمر حوالي 35 سنة، على مستودع الأموات في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية، ما تسبب في مصرع راكب الأخيرة؛ فيما أصيب مصاحب له بجروح نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لإخضاعه للعلاجات الضرورية، ووضعه تحت المراقبة الطبية.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.