مصرع شخص في حادثة سير بجماعة سيدي العايدي

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب مصرعه على الفور ونقل شخصان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة تعرضهم لحادثة سير خطيرة، السبت، على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي العايدي، ناحية سطات.

وبحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، فإن اصطداما مباشرا بين سيارة فلاحية محمّلة بفاكهة البرتقال، كانت متجهة من سطات نحو الدار البيضاء، وبين سيارة خفيفة كان على متنها شخصان من عائلة واحدة قادمين من الدار البيضاء نحو مسقط رأسيهما بقبيلة أولاد بوزيري جنوب سطات.

الحادث أسفر عن مقتل شاب، (إ. ع) في عقده الثالث، كان رفقة أحد أقربائه في زيارة لعائلتهما بأولاد بوزيري، جرى انتشال جثته بصعوبة بعد استعانة عناصر الوقاية المدنية بمناشير كهربائية، في الوقت الذي جرى فيه توجيه قريبه إلى مستشفى الدار البيضاء نظرا لخطورة وضعه الصحي، في حين مازال شخص ثان يتلقى العلاج بمستشفى سطات.

عناصر الدرك التابعة لكوكبة الدراجات بسرية سطات انتقلت، رفقة ممثل عن السلطات المحلية بسيدي العايدي، إلى مكان الحادث، وعملت على تيسير عملية المرور، في الوقت الذي انتشلت فيه عناصر الوقاية المدنية جثة الهالك، وتم توجيهها إلى مستودع الأموات قصد المعاينة الطبية لفائدة البحث القضائي لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.