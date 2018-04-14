محكمة فرنسية تدين متهمين بقتل مهاجر مغربي

وسام الحنكاري*

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة "أورليون-لواري" بفرنسا حكمها في حق حاتم صبوح، البالغ من العمر 34 سنة، المتهم الرئيسي في قتل المغربي "محمد لحنش"، وقضت بسجنه 14 سنة سجنا نافذا.

هيئة الحكم قضت بالحبس ثلاث سنوات على متهميْن آخرين؛ أحدهما في حالة فرار أصدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية، كانا قد شاركا في عملية القتل، في حين برّأت المتهم الرابع.

وبعد مداولات دامت لأزيد من أربع ساعاتم إصدار الحكم في "قضية لحنش"، التي عرفت إجراءات أمنية مشددة طيلة أطوارها، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية من وجود توتر كبير بين عائلات الضحية والمتهمين.

وتعود تفاصيل الحادث إلى 24 مارس 2012، حين عثرت الشرطة الفرنسية على جثة "لحنش" داخل سيارته في حي ّ"لاسورس" وعليها آثار إطلاق الرصاص.