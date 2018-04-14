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الرئيسية | حوادث | مصرع بحار وفقدان آخر قبالة سواحل الحسيمة

مصرع بحار وفقدان آخر قبالة سواحل الحسيمة

مصرع بحار وفقدان آخر قبالة سواحل الحسيمة
وسام الحنكاري*
السبت 14 أبريل 2018 - 15:05

لقي بحار في الحسيمة مصرعه، اليوم السبت، حين كان في رحلة صيد على متن قارب تقليدي رفقة 3 أشخاص آخرين.

وقال فريد بوجطوي، رئيس جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن بالحسيمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هؤلاء "دخلوا البحر لصيد سمك أبو سيف، وحين عودتهم كانت الرياح قوية، ففقد القارب توازنه وانقلب بهم في عرض البحر".

وكشف المتحدث ذاته أنه "تم إنقاذ بحارين من قبل قارب كان بجانب مركبهم، في حين لم يتم العثور على بحار آخر حتى الآن".

ونصح بوجطوي البحارة بتوخي الحيطة والحذر أمام التحولات المناخية، وعدم تجاوز المسافة القانونية المسموح بها، وتفادي تعريض حياة أي شخص للخطر. وأشار إلى أن جمعية أرباب المراكب تنتظر إذن النيابة لدفن جثمان الضحية.

*صحافية متدربة

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