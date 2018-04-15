المغرب يسلم أمريكا متورطا في عملية نصب باستعمال "بيتكوين"

محمود شميعة*

سلمت السلطات المغربية المسمى "رينويك هادو"، المتابع بتهمتي النصب والاحتيال، إلى السلطات الأمريكية، استجابة لشكاية رفعت ضده من طرف مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيويورك الجنوبية ولجنة أمن الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى المشاركة في مخططات للاحتيال مكنته من مبلغ 36 مليون دولار خلال أربع سنوات، بحسب بلاع لوزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيديرالية.

البريطاني "رينويك هادو"، ذو الـ49 سنة، قام بالتماس أموال للاستثمار في شركات مبتدئة أنشأها تبين أنها شركات وهمية، بما في ذلك تأسيسه لشركة "Bitcoin store"، التي تنشط عبر الأنترنيت، المتخصصة في شراء وبيع وتخزين العملة الرقمية المعروفة باسم "Bitcoin"، فضلا عن شركة "Barworks" التي توفر فضاءات للمطاعم ومقرات للعمل المشترك، قدم للمستثمرين معلومات مزيفة حول تدبيرها وخدماتها، وتاريخا مغلوطا عن منجزاتها.

وفي الفترة الممتدة بين 2014 و2017، أخفى المتهم "رينويك هادو" اهتمامه بشركته "بيتكوين ستور"، لكي يخلق "فريقا وهميا من الخبراء في تدبير الاستثمارات" يعملون في الشركة الوهمية؛ إذ استعمل اسما مستعارا هو "جوناثان بلاك"، ليخفي دوره في مخططات الاحتيال، وادعى تحت هذا الاسم بأن له معرفة واسعة في مجال التمويل، وبأنه شارك في إنشاء تطبيق "CarShare" لمشاركة السيارات.

وبحسب بلاغ وزارة العدل الأمريكية، قام "رينويك هادو" بالتوسط لجلب تمويلات من المستثمرين من خلال تسييره لشركة تدعى "InCrowdEquity"، تقدم نفسها كمنصة للتمويل الجماعي تمكن المستثمرين من شراء أسهم الشركات الصغرى المبتدئة، التي تتكلف شركة "InCrowd" بفحصها، دون أن يكشف للمستثمرين أنه يمتلك حصة فيها. الشيء نفسه بالنسبة لشركتي "Bitcoine Store" و"BarWorks" اللتين يملكهما، مسهلا بذلك حصول هذه الشركات على أموال المستثمرين واختلاسها لصالحه.

بعد تسلمها إيام من طرف المغرب، ينتظر أن تحيل السلطات الأمريكية المتهم "رينويك هادو" على محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية بتهمتين مرتبطتين ببعضهما؛ تتعلق الأولى باحتيال عن طريق شركة "Bitcoin Store"، وتتعلق الثانية بالنصب من خلال شركة "BarWorks" الخدماتية. وقد تصل عقوبة الجريمة الواحدة إلى عشرين سنة سجنا نافذا، بحسب بلاغ وزارة العدل الأمريكية.