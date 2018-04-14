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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ مركبا فرنسيا قبالة الدار البيضاء
أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن وحدة قتالية وطائرة مروحية تابعة للبحرية الملكية، اليوم السبت على بعد 250 كيلومترا من عرض سواحل الدار البيضاء، قدمتا المساعدة لمركب شراعي يسمى "البنك الشعبي 9"، ويرفع العلم الفرنسي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكدت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ، أن "البحرية الملكية كانت تلقت إنذارا، ليل أمس، وقامت على الفور بإرسال سفينة دورية إلى هذه المنطقة"، مضيفة أن "طائرة مروحية وصلت إلى عين المكان، عند الشروق، لإنقاذ الطاقم بأكمله".
وأضاف المصدر ذاته أن أفراد هذا الطاقم، وهم ثلاثة أشخاص من جنسية فرنسية، يوجدون في صحة جيدة، وتلقوا الإسعافات الأولية من طرف طبيب من البحرية الملكية، قبل وضعهم رهن إشارة السلطات القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
طبعا، لان بواخر البحرية الملكية من صنع فرنسا و غيرها و لذا وجب انقاذهم اولا و قبل كل شيء و عندما نصنع قواربنا و بواخرنا سننقذ المغاربة من الغرق!
وقال فريد بوجطوي، رئيس جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن بالحسيمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هؤلاء "دخلوا البحر لصيد سمك أبو سيف، وحين عودتهم كانت الرياح قوية، ففقد القارب توازنه وانقلب بهم في عرض البحر".
وكشف المتحدث ذاته أنه "تم إنقاذ بحارين من قبل قارب كان بجانب مركبهم، في حين لم يتم العثور على بحار آخر حتى الآن".
ونصح بوجطوي البحارة بتوخي الحيطة والحذر أمام التحولات المناخية، وعدم تجاوز المسافة القانونية المسموح بها، وتفادي تعريض حياة أي
شخص للخطر. وأشار إلى أن جمعية أرباب المراكب تنتظر إذن النيابة لدفن جثمان الضحية.