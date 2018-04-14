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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ مركبا فرنسيا قبالة الدار البيضاء

البحرية الملكية تنقذ مركبا فرنسيا قبالة الدار البيضاء

البحرية الملكية تنقذ مركبا فرنسيا قبالة الدار البيضاء
هسبريس - و.م.ع
السبت 14 أبريل 2018 - 16:20

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن وحدة قتالية وطائرة مروحية تابعة للبحرية الملكية، اليوم السبت على بعد 250 كيلومترا من عرض سواحل الدار البيضاء، قدمتا المساعدة لمركب شراعي يسمى "البنك الشعبي 9"، ويرفع العلم الفرنسي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ، أن "البحرية الملكية كانت تلقت إنذارا، ليل أمس، وقامت على الفور بإرسال سفينة دورية إلى هذه المنطقة"، مضيفة أن "طائرة مروحية وصلت إلى عين المكان، عند الشروق، لإنقاذ الطاقم بأكمله".

وأضاف المصدر ذاته أن أفراد هذا الطاقم، وهم ثلاثة أشخاص من جنسية فرنسية، يوجدون في صحة جيدة، وتلقوا الإسعافات الأولية من طرف طبيب من البحرية الملكية، قبل وضعهم رهن إشارة السلطات القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هشام فاس السبت 14 أبريل 2018 - 16:37
تحية إجلال وتقدير البحرية الملكية
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23
2 - Me again السبت 14 أبريل 2018 - 16:49
و لماذا البحرية الملكية لا تنقذ البحَّارة المغاربة و بواخر و قوارب الصيد الساحلي بدل ان تنقذ بواخر السياحة و السياح الغربيين!؟؟؟
طبعا، لان بواخر البحرية الملكية من صنع فرنسا و غيرها و لذا وجب انقاذهم اولا و قبل كل شيء و عندما نصنع قواربنا و بواخرنا سننقذ المغاربة من الغرق!
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13
3 - Lym السبت 14 أبريل 2018 - 16:49
J aimerais bien que vous feriez la même chose Quand les marocains sont en détresse
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7
4 - اسفي السبت 14 أبريل 2018 - 16:50
وا من انقد القارب الدي انقلب في للحسيمة حياة الأجانب اغلا من حيات أبناء البلد
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13
5 - مغربي كاعي السبت 14 أبريل 2018 - 17:30
و هل حياة المغاربة أقل قيمة من حياة الأجانب ؟ حسبنا الله و نعمة الوكيل في هاد المسؤولين لذلوا الشعب ..أين أنت يا عمر !!
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0
6 - بدون تعليق السبت 14 أبريل 2018 - 17:37
لقي بحار في الحسيمة مصرعه، اليوم السبت، حين كان في رحلة صيد على متن قارب تقليدي رفقة 3 أشخاص آخرين.
وقال فريد بوجطوي، رئيس جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن بالحسيمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هؤلاء "دخلوا البحر لصيد سمك أبو سيف، وحين عودتهم كانت الرياح قوية، ففقد القارب توازنه وانقلب بهم في عرض البحر".
وكشف المتحدث ذاته أنه "تم إنقاذ بحارين من قبل قارب كان بجانب مركبهم، في حين لم يتم العثور على بحار آخر حتى الآن".
ونصح بوجطوي البحارة بتوخي الحيطة والحذر أمام التحولات المناخية، وعدم تجاوز المسافة القانونية المسموح بها، وتفادي تعريض حياة أي
شخص للخطر. وأشار إلى أن جمعية أرباب المراكب تنتظر إذن النيابة لدفن جثمان الضحية.
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