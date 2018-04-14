البحرية الملكية تنقذ مركبا فرنسيا قبالة الدار البيضاء

هسبريس - و.م.ع

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن وحدة قتالية وطائرة مروحية تابعة للبحرية الملكية، اليوم السبت على بعد 250 كيلومترا من عرض سواحل الدار البيضاء، قدمتا المساعدة لمركب شراعي يسمى "البنك الشعبي 9"، ويرفع العلم الفرنسي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ، أن "البحرية الملكية كانت تلقت إنذارا، ليل أمس، وقامت على الفور بإرسال سفينة دورية إلى هذه المنطقة"، مضيفة أن "طائرة مروحية وصلت إلى عين المكان، عند الشروق، لإنقاذ الطاقم بأكمله".

وأضاف المصدر ذاته أن أفراد هذا الطاقم، وهم ثلاثة أشخاص من جنسية فرنسية، يوجدون في صحة جيدة، وتلقوا الإسعافات الأولية من طرف طبيب من البحرية الملكية، قبل وضعهم رهن إشارة السلطات القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء.