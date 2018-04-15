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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة قاصر غرق بشاطئ أم البير بالداخلة

انتشال جثة قاصر غرق بشاطئ أم البير بالداخلة

انتشال جثة قاصر غرق بشاطئ أم البير بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الأحد 15 أبريل 2018 - 00:28

لقي قاصر، عمره 15 سنة، مصرعه غرقا زوال السبت بشاطئ أم البير شمال مدينة الداخلة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن القاصر الهالك توجه إلى الشاطئ قصد الاستجمام والسباحة، إلا أنه فشل في مقاومة قوة المياه مما عرضه للغرق.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، بحضور السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.

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