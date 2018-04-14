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مصرع شخص في انقلاب سيارة نواحي الداخلة
السبت 14 أبريل 2018 - 19:46
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت صباح اليوم السبت في منطقة العركوب، نواحي مدينة الداخلة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادثة وقعت جراء انقلاب سيارة رباعية الدفع، كان على متنها شخصان، لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة بعين المكان، وأصيب الآخر بجروح خطيرة على مستوى الرأس نقل على إثرها، على وجه السرعة، إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة.
وقد انتقلت إلى مكان الحادثة مختلف السلطات المحلية والدركية، وجرى فتح تحقيق لتحديد ظروفها وأسبابها، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات.