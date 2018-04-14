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كُتّاب وآراء
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200 دولار تتسبب في مقتل مغربي بأوكرانيا
السبت 14 أبريل 2018 - 19:16
أوقفت عناصر الشرطة الأوكرانية، في منطقة "دنيبرو"، طالبا مغربيا للاشتباه في قتله زميلا له من جنسية مغربية أيضا.
ووفق قائد الشرطة الوطنية بجهة "زابوروزي"، فإن جثة الضحية عثر عليها قرب ضريح ضحايا كارثة "هلودومور" أو "وباء الجوع" الذي أصاب أوكرانيا سنة 1932.
المصدر ذاته أورد أن الجاني، البالغ من العمر 22 سنة، ارتكب جريمته ضد رفيقه من أجل دين بقيمة 200 دولار، مبرزا أنه حسب القانون الأوكراني، فإن مدة السجن في جرائم القتل تتراوح بين 7 و15 سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - youssef السبت 14 أبريل 2018 - 19:59
Sincèrement, d'un marocain vivant en Ukraine : la réputation des marocains est juste un petit peu mieux que celle d'un babouin ici. Ce pays n'est pas pour les grattés, et les drogués fils à papa et maman.
Pour les parents, n'envoyez pas vos enfants ici, s'ils n'ont même pas la capacité de communiquer en français ou en anglais, ou même reconnaître leur pays sur la carte ( et oui j'ai vu pire).
Pour les parents, n'envoyez pas vos enfants ici, s'ils n'ont même pas la capacité de communiquer en français ou en anglais, ou même reconnaître leur pays sur la carte ( et oui j'ai vu pire).
2 - النرويجي الأسمر السبت 14 أبريل 2018 - 19:59
من أجل 200 دولار، تزهق روح لا تقدر بثمن، و من أجل عقوبة يعتقد أنها مخففة (ما بين 7 و 15 سنة) في بلد تعتبر سجونه من أسوإ سجون العالم !!!
فعلا لا يوجد كائن يفوق البشر في الغباء.
فعلا لا يوجد كائن يفوق البشر في الغباء.
3 - غي دايز السبت 14 أبريل 2018 - 20:05
زاباروجي مدينة صغيرة بشرق اوكرانيا جد هادئة وبطبيعة خلابة ,تختلف عن صخب العاصمه كييف وعدوانية مدينة خاركوف لكنها لا تصل لسياحة اوديسا المطلة على البحر الاسود
على العموم مدينة دنيبرو بتروفسكي لاتبعد كثيرا عن زاباروجي وقد كنت اظن ان الضحية المغربي قتلته مافيات الدنيبر اما وان يقتله اخوه المواطن ولاجل 200 دولار فتلك قمة السفالة وقمة التهور
رحم الله الفقيد فالاكيد انه مجرد طالب والقاتل كذلك والله اعلم لكني لا استغرب ان يكون دافع الجريمة الفلوس ولو كان المبلغ زهيد لان لمغاربة ماكايتراحمو بيناتهم فلغربة الا من رحم ربي
يقول المثل اذا احببت ان تعرف قيمة الصديق الحقيقي فسافر معه خارج بيتك او وطنك
على العموم صار الان كلا الشابين ضحايا,فالمقتول عند الله والقاتل سيندم على يوم ولادته ويتمنى لو انه سامح صديقه فملايين الدنيا حينما سيعيش هول سجون اوكرانيا وعذابها.راه سجن عكاشة جنه بالمقارنه بسجون روسيا واوكرانيا
على العموم مدينة دنيبرو بتروفسكي لاتبعد كثيرا عن زاباروجي وقد كنت اظن ان الضحية المغربي قتلته مافيات الدنيبر اما وان يقتله اخوه المواطن ولاجل 200 دولار فتلك قمة السفالة وقمة التهور
رحم الله الفقيد فالاكيد انه مجرد طالب والقاتل كذلك والله اعلم لكني لا استغرب ان يكون دافع الجريمة الفلوس ولو كان المبلغ زهيد لان لمغاربة ماكايتراحمو بيناتهم فلغربة الا من رحم ربي
يقول المثل اذا احببت ان تعرف قيمة الصديق الحقيقي فسافر معه خارج بيتك او وطنك
على العموم صار الان كلا الشابين ضحايا,فالمقتول عند الله والقاتل سيندم على يوم ولادته ويتمنى لو انه سامح صديقه فملايين الدنيا حينما سيعيش هول سجون اوكرانيا وعذابها.راه سجن عكاشة جنه بالمقارنه بسجون روسيا واوكرانيا
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