200 دولار تتسبب في مقتل مغربي بأوكرانيا

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة الأوكرانية، في منطقة "دنيبرو"، طالبا مغربيا للاشتباه في قتله زميلا له من جنسية مغربية أيضا.

ووفق قائد الشرطة الوطنية بجهة "زابوروزي"، فإن جثة الضحية عثر عليها قرب ضريح ضحايا كارثة "هلودومور" أو "وباء الجوع" الذي أصاب أوكرانيا سنة 1932.

المصدر ذاته أورد أن الجاني، البالغ من العمر 22 سنة، ارتكب جريمته ضد رفيقه من أجل دين بقيمة 200 دولار، مبرزا أنه حسب القانون الأوكراني، فإن مدة السجن في جرائم القتل تتراوح بين 7 و15 سنة.