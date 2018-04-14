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الرئيسية | حوادث | انفجار بندقية ينهي حياة فارس بمهرجان الزهور

انفجار بندقية ينهي حياة فارس بمهرجان الزهور

انفجار بندقية ينهي حياة فارس بمهرجان الزهور
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 14 أبريل 2018 - 21:13

لقي فارس مصرعه مساء اليوم السبت متأثرا بجروح بليغة على مستوى الرأس، نتيجة انفجار بندقيته وسقوطه وسط الخيول، إذ كان يشارك في فنون "التبوريدة"، بمهرجان الزهور في دورته السادسة، والذي تنظمه إحدى الجمعيات بتعاون مع المجلس الجماعي لمشرع بن عبّو، قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك "ح،ب"، وهو متزوج وأب لطفل، ومزداد سنة 1988 بأولاد امحمد الصواكة، جماعة مشرع بن عبّو، قيادة أولاد بوزري إقليم سطات، كان على متن جواده في إحدى طلعات فنون "التبوريدة"، إلا أن انفجار بندقيته إلى أجزاء أسقطه أرضا وسط الخيول، حيث أصيب على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي، تابعة للمركز الترابي مشرع بن عبّو سرية سطات، وممثلا عن السلطات المحلية بأولاد بوزيري، حيث قاموا بتوجيه المصاب على متن سيارة إسعاف نحو مستشفى سطات لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

وزادت المصادر نفسها أن درك المشرع حجز أجزاء البندقية لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، ومعرفة إن كان الأمر يتعلّق ببارود البندقية أم حوافر الخيول التي داست الفارس، في انتظار نتائج التشريح الطبّي الذي أمر به وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.

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