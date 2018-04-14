رصاص الأمن يوقف كلب "بيتبول" بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

اضطر شرطي ينتمي إلى فرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن فاس، زوال اليوم السبت، إلى استعمال سلاحه الوظيفي من أجل السيطرة على كلب من فصيلة "بيتبول"، يمتلكه شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب والجرح والاتجار في المخدرات.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن دورية أمنية مشتركة، تتألف من عناصر المنطقة الأمنية الثانية وفرقة الأبحاث والتدخلات بمدينة فاس، "كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما تم ضبطه متلبسا بالاعتداء على شخص بواسطة السلاح أبيض، قبل أن يعمد إلى تحريض الكلب على مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر، مما اضطر أحد أفراد الدورية الأمنية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين مكنتا من السيطرة على الكلب، فضلا عن توقيف المشتبه فيه".

وأضاف البلاغ ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الأمن أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 400 غرام من مخدر الحشيش و457 قرصا من مخدر "الإكستازي"، فضلا عن سلاح أبيض عبارة عن سيف.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم وضع الكلب المصاب رهن المصالح البيطرية المختصة.