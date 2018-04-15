24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/04/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:54
|13:33
|17:06
|20:02
|21:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- السيول تعزل مواطنين وتخرب قناطر في إقليم وزان
- سرايا القدس تنعي نشطاء قتلوا أثناء "تجهيز بغزة"
- المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- رصيف الصحافة: عندما بكى الحسن الثاني بجوار قبر الرسول ﷺ
نقص الفرص الاقتصادية يبعد آلاف اليهود المغاربة عن المملكة (5.00)
أقصبي: البنك الدولي يتسبب في "التبعية الغذائية" للدول النامية (5.00)
- أويحيى: انتقاد الملك محمد السادس لا يخدم مصالح الجزائر والمغرب - (76)
- تعليمات ملكية تعيد هيكلة النظام الخاص بأفراد القوات المساعدة - (42)
- المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة - (39)
- أكاديمي إماراتي يتهم النظام القطري باستهداف استقرار المغرب - (37)
- هل تحل الصداقات الإفريقية للملك قضية الصحراء المغربية؟ - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على "قذيفة" يستنفر سلطات القصر الكبير
الأحد 15 أبريل 2018 - 08:26
عثر على قذيفة قديمة مكسوة بالصدأ، السبت، داخل مخزن للرمال المستعملة في البناء بمدينة القصر الكبير.
وأفاد صاحب المخزن بأنه يقوم بشراء الرمال بكميات كبيرة عبر شاحنات من مدينة العرائش، من أجل إعادة بيعها بالتجزئة، وبأنه فوجئ أثناء عملية بيع كمية منها بظهور القذيفة التي بدت في حالة سليمة رغم قدمها الواضح.
وقد حضرت السلطات المحلية إلى عين المكان، في انتظار حضور المختصين من الحامية العسكرية بطنجة وفرقة مختصة من ثكنة العرائش من أجل فحص القذيفة.