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الرئيسية | حوادث | العثور على "قذيفة" يستنفر سلطات القصر الكبير

العثور على "قذيفة" يستنفر سلطات القصر الكبير

العثور على "قذيفة" يستنفر سلطات القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأحد 15 أبريل 2018 - 08:26

عثر على قذيفة قديمة مكسوة بالصدأ، السبت، داخل مخزن للرمال المستعملة في البناء بمدينة القصر الكبير.

وأفاد صاحب المخزن بأنه يقوم بشراء الرمال بكميات كبيرة عبر شاحنات من مدينة العرائش، من أجل إعادة بيعها بالتجزئة، وبأنه فوجئ أثناء عملية بيع كمية منها بظهور القذيفة التي بدت في حالة سليمة رغم قدمها الواضح.

وقد حضرت السلطات المحلية إلى عين المكان، في انتظار حضور المختصين من الحامية العسكرية بطنجة وفرقة مختصة من ثكنة العرائش من أجل فحص القذيفة.

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