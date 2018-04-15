24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:54
|13:33
|17:06
|20:02
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السيول تعزل مواطنين وتخرب قناطر في إقليم وزان
- سرايا القدس تنعي نشطاء قتلوا أثناء "تجهيز بغزة"
- المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- رصيف الصحافة: عندما بكى الحسن الثاني بجوار قبر الرسول ﷺ
شركات بيع السيارات تستعين بالتمويلات الإسلامية لرفع المبيعات (5.00)
- أويحيى: انتقاد الملك محمد السادس لا يخدم مصالح الجزائر والمغرب - (79)
- أكاديمي إماراتي يتهم النظام القطري باستهداف استقرار المغرب - (46)
- المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة - (41)
- الجيش الإسباني يستفز المغرب بمليلية في ذكرى "إنزال الحسيمة" - (38)
- العثماني: المغرب يتقدم إلى الأمام .. وقضية الصحراء "مربوحة" - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يحقّق في وفاة تلميذ بحي المحاميد
فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة تلميذ، عثر على جثته، مساء أمس السبت، داخل منزل العائلة الموجود بحي المحاميد التابع لتراب مقاطعة المنارة.
وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى المنزل المذكور، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الضحية نُقلت إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأضافت المصادر نفسها أن الهالك فضّل قضاء عطلته المدرسية بمنزل العائلة التي قررت السفر خارج مدينة مراكش، قبل أن يعثر عليه جثة هامدة، بعد الروائح الكريهة المنبعثة من المنزل المذكور، تبين في الأخير أنها تعود إلى جثة آدمية.