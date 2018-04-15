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الأمن يوقف 80 مهاجرا سريا بسواحل الناظور
الأحد 15 أبريل 2018 - 12:20
تمكّنت الشرطة المغربية من إيقاف 80 مهاجرا إفريقيا من دول جنوب الصحراء حاولوا الهجرة بشكل غير نظامي، خلال عمليتين نفذتا بشاطئ سيدي عمر موسى وقرية تزغين ضواحي الناظور، حسبما ذكرت مصادر أمنية.
ووفق المصادر، فقد جرى في العملية الأولى إيقاف زورق مطاطي كان على متنه 25 مهاجرا في طريقه إلى إسبانيا. وفي العملية الثانية، التي لا يبدو أنها على صلة بالأولى، أوقفت الشرطة 55 مهاجرا إفريقيا من جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال، لدى استعدادهم للانطلاق على متن قارب آخر إلى إسبانيا.