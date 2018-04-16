النيابة العامة تدقق في وفاة سيدة ناحية "بوقرة"

هسبريس من وزان

استقبل مستودع الأموات بمدينة وزان، مساء الأحد، جثة سيدة فارقت الحياة بمقر سكناها بدوار بني كولش، ضواحي جماعة بوقرة التابعة لإقليم وزان.

وأوردت مصادر هسبريس أن الهالكة مطلقة ومن مواليد 1970، وكانت تعيش بمفردها بمنزل بالتجمع السكاني قبل أن يتم اكتشاف الواقعة بالصدفة من طرف أخيها الذي كان في زيارة إلى بيتها.

وفور إخطارها حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، وقامت بالمتعين في مثل هذه الحالات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة.

ولازالت جثة الهالكة بمستودع الجثامين إلى حدود صباح اليوم الاثنين، في انتظار كشف الطبيب الشرعي عن الأسباب الحقيقية للوفاة.