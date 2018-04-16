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الرئيسية | حوادث | أمن "طنجة المتوسط" يحجز كمية مهمة من الشيرا

أمن "طنجة المتوسط" يحجز كمية مهمة من الشيرا

أمن "طنجة المتوسط" يحجز كمية مهمة من الشيرا
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 أبريل 2018 - 19:59

حجزت مصالح الأمن بمنطقة ميناء طنجة المتوسط، في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك، 53 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت معدة على شكل صفائح مخبأة بشكل محكم داخل إطار مقطورة وأسفل جهاز تبريد خاص بشاحنة للنقل الدولي كانت في طريقها نحو إسبانيا محملة بشحنة من الفلفل الأخضر.

ووفق مصدر أمني، فإن إحباط عملية التهريب جرى بعد إخضاع الشاحنة لفحص بجهاز السكانير؛ بينما أحيل سائق الشاحنة الموقوف، وهو من مواليد 1985، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قصد البحث معه حول القضية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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