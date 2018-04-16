24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. المغرب في اليوم العالمي للفن .. تراكم "الكمّ" في انتظار "الكَيْف" (5.00)

  2. الملف السوري ومنطق تقاسم النفوذ في العالم (5.00)

  3. طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة (5.00)

  4. هل الحلاج شخصية مسيحية؟ (5.00)

  5. "رد الاعتبار" يضفي حلة جديدة على أزقة المدينة القديمة في الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة غامضة لسائح فرنسي تستنفر أمن مراكش

وفاة غامضة لسائح فرنسي تستنفر أمن مراكش

وفاة غامضة لسائح فرنسي تستنفر أمن مراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 16 أبريل 2018 - 23:12

شرعت فرقة من الشرطة العلمية والقضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بعد زوال اليوم الاثنين، في تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الوفاة الغامضة لسائح فرنسي يقيم بمدينة مراكش، عثر على جثته بالقرب من حديقة جنان الحارثي بحي جليز.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية كان متوجها صوب حديقة جنان الحارثي مشيا على الأقدام، قبل أن يسقط أرضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ليجري إخبار المصالح الأمنية بالحادث، لتشرع في القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وأضافت المصادر نفسها أن جثة الضحية نُقلت إلى قسم الطب الشرعي من أجل تشريحها، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأشارت المصادر إلى أن المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها لجمع المعطيات والقرائن التي ستساعد المحققين في معرفة ظروف وملابسات وفاة الفرنسي، بعد الاستماع إلى شهود عيان والاتصال بأقاربه لمعرفة ما إذا كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.