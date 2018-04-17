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كُتّاب وآراء
أمن العرائش يوقف متورطا في سرقة وكالة بنكية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، الاثنين، شابّا يشتبه في تورطه في محاولة سرقة وكالة بنكية عن طريق الكسر.
ووفق مصدر أمني، فإن مصالح الأمن بمدينة العرائش كانت قد توصلت بإشعار هاتفي من المركز الوطني للمراقبة بالكاميرات والسلامة، التابع لمجموعة بنكية وطنية، مفاده أن كاميرا مراقبة رصدت محاولة اقتحام شخص مجهول لإحدى الوكالات التجارية التابعة للبنك؛ وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة على وجه السرعة، حيث تمكنت من إيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة سكين وقناع وحوالتين بنكيتين فضلا عن وثائق تتعلق بالبنك.
وقد عاينت مصالح الأمن وجود كسر على مستوى الواجهة الزجاجية للوكالة البنكية، والذي جرى افتعاله من لدن المشتبه فيه بهدف الولوج إلى داخل الوكالة بغرض السرقة.
وقد جرى إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للتحقق من جميع ظروف وملابسات محاولة ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.