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الرئيسية | حوادث | مصرع قاصر غرقا بضفاف خليج واد الذهب

مصرع قاصر غرقا بضفاف خليج واد الذهب

مصرع قاصر غرقا بضفاف خليج واد الذهب
هسبريس من الداخلة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 09:24

لقي قاصر، عمره 17 سنة، مصرعه غرقا، الاثنين، على الساعة الرابعة زوالا، بضفاف خليج واد الذهب (كورنيش مدينة الداخلة).

وحسب مصادر هسبريس، فإن القاصر توجه إلى الخليج رفقة أصدقائه قصد السباحة، غير أنه لم يستطع مقاومة قوة المياه، فلقي حتفه غرقا.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثة القاصر، ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، بحضور السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني، التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.

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