24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5213:3217:0620:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الملف السوري ومنطق تقاسم النفوذ في العالم (5.00)

  2. طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة (5.00)

  3. هل الحلاج شخصية مسيحية؟ (5.00)

  4. "رد الاعتبار" يضفي حلة جديدة على أزقة المدينة القديمة في الرباط (5.00)

  5. السعودية تمنح "أوقاف القدس" 150 مليون دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد

حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد

حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد
محمد آيت حساين
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 00:50

توفي شخص في حادثة سير وقعت، الاثنين، على الطريق الوطنية رقم 10، الرابطة بين مدينتي تنجداد وكلميمة الواقعتين بالنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، إثر دهسه من قبل سيارة خفيفة، فيما أصيبت طالبة بجروح خفيفة.

وأوضحت مصادر محلية، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن الضحية، الذي يشتغل إمام مسجد بآيت عاصم بسيدي يحيى بجماعة تنجداد، توفي على الفور، فيما أصيبت الطالبة بجروح.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم نقل الطالبة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بمدينة تنجداد لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

وحلت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي من أجل تحرير محضر رسمي في الواقعة، وفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.