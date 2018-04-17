حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد

محمد آيت حساين

توفي شخص في حادثة سير وقعت، الاثنين، على الطريق الوطنية رقم 10، الرابطة بين مدينتي تنجداد وكلميمة الواقعتين بالنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، إثر دهسه من قبل سيارة خفيفة، فيما أصيبت طالبة بجروح خفيفة.

وأوضحت مصادر محلية، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن الضحية، الذي يشتغل إمام مسجد بآيت عاصم بسيدي يحيى بجماعة تنجداد، توفي على الفور، فيما أصيبت الطالبة بجروح.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم نقل الطالبة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بمدينة تنجداد لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

وحلت بمكان الحادثة عناصر الدرك الملكي من أجل تحرير محضر رسمي في الواقعة، وفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات.