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كُتّاب وآراء
سقوط عرضي يصرع عاملا بواحة سيدي إبراهيم
لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من علو ستة أمتار بسور إسمنتي، يخضع للإصلاحات، بالجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، البالغ من العمر حوالي 26 سنة، سقط بشكل مفاجئ أثناء مباشرة عمله على مستوى واجهة السور، نتيجة فقدانه التوازن، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث جراء إصابته بنزيف داخلي.
وأضافت المصادر نفسها أن جثة الضحية نُقلت إلى مستودع الأموات بباب دكالة؛ في حين فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لواحة سيدي إبراهيم تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية لوفاة الضحية.
وعاشت مدينة مراكش على إيقاع العديد من الحوادث المماثلة، كان آخرها وفاة عامل جراء سقوطه من الطابق الثالث لعمارة في طور البناء بمنطقة جنان أوراد القريبة من الحي الصناعي سيدي غانم بمراكش.