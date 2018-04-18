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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفند اتهامات باغتصاب قاصر في إمزورن‎

الشرطة تفند اتهامات باغتصاب قاصر في إمزورن‎

الشرطة تفند اتهامات باغتصاب قاصر في إمزورن‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 00:15

نفت المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا ما ورد في شريط فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أورد من خلاله قاصر بمدينة إمزورن يدعى أيمن (ب)، يبلغ من العمر 16 سنة، أنه تعرض الاغتصاب.

وكان القاصر قد صرح لهيئة المحكمة بتعرضه للاغتصاب بالتناوب من لدن جهة لم تتم تسميتها تحديدا، وإنما تم ذكرها تلميحا، في إشارة إلى موظفي الشرطة المكلفين بالبحث.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه "تنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه الشائعات المغرضة التي تنسب إلى مصالح الأمن أخبارا زائفة، فإن مصالح الشرطة بمدينة إمزورن لم تقدم أمام السلطات القضائية المختصة خلال سنتي 2017 و2018 أي قاصر يحمل الهوية المذكورة في التدوينة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن السجلات الإدارية والقضائية الممسوكة على صعيد هذه المصلحة الأمنية تفند إجراء أي بحث مع قاصر بنفس الهوية".

وبعدما شدّدت مصالح الأمن الوطني على أنها لم تتوصل بأية شكاية أو تعليمات من الجهات القضائية المختصة حول تصريحات بشأن المزاعم والادعاءات المذكورة، أكدت في المقابل أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شائعات ممنهجة تروم الإساءة إلى موظفي الأمن الوطني، وأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في مواجهة مروجي هذه الأخبار الزائفة.

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